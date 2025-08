La UIL FPL Basilicata accoglie con soddisfazione il rinnovo del CCNL FICEI 2025–2027, che garantisce aumenti salariali, nuovi diritti e più tutele per la salute nei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale. Un risultato importante anche per la Basilicata, dove i lavoratori Apibas beneficeranno pienamente del contratto, frutto di una scelta sindacale coraggiosa. Ora si attende lo sblocco del TFR, per completare un percorso di giustizia e riconoscimento.

Di seguito il comunicato stampa.



La UIL FPL Basilicata esprime grande soddisfazione per la firma del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FICEI 2025–2027, un accordo che rafforza i diritti, migliora il salario e riconosce concretamente il valore del lavoro svolto nei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.







Il nuovo contratto prevede aumenti economici consistenti, il rafforzamento delle indennità, l’estensione di permessi e congedi, nuovi diritti e importanti tutele per la salute. Un risultato ottenuto grazie al lavoro serio e determinato della Segreteria Nazionale UIL FPL, che come sempre ha saputo mettere il cuore, oltre alla competenza, per raggiungere un traguardo che tutela migliaia di lavoratrici e lavoratori.







Anche in Basilicata, questo rinnovo ha un valore concreto: i dipendenti transitati in Apibas beneficeranno pienamente degli aumenti e delle nuove previsioni contrattuali. È la conferma che avevamo visto giusto quando, con determinazione, riuscimmo a far applicare loro il CCNL FICEI. Oggi raccogliamo i frutti di una scelta giusta e coraggiosa, che restituisce dignità e diritti a lavoratrici e lavoratori a lungo lasciati ai margini.







Ora attendiamo con forza che venga finalmente sbloccato il pagamento del TFR, un atto dovuto che completerebbe questo percorso di riconoscimento e giustizia.







"Più salario, più diritti, più dignità per chi lavora": questo è il significato del rinnovo FICEI. E in Basilicata, questa intesa rafforza una battaglia vinta nel tempo, con la competenza e la passione della UIL FPL al fianco delle persone.