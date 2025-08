“Il messaggio che lanciano gli Stati Generali del Meridione di Forza Italia, intitolati “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia”, che si sono svolti a Reggio Calabria, con la partecipazione del Presidente Bardi, è chiaro: il Mezzogiorno non è più periferia ma centro vitale della crescita nazionale. Dal turismo alla cultura, dall’agricoltura alla logistica, il Sud ha le carte in regola per trainare l’Italia”. Così Francesco Cupparo, assessore regionale allo Sviluppo Economico, che aggiunge: “Forza Italia ha ribadito la volontà di rovesciare la narrativa che ha spesso dipinto il Mezzogiorno come fanalino di coda. Con l’azione concreta del Governo e di Forza Italia, il Sud dimostra di voler camminare con le proprie gambe, senza più aspettare salvataggi calati dall’alto. Le valutazioni e le indicazioni del segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani sono dunque il percorso da seguire in Basilicata e in tutte le altre regioni del Mezzogiorno che hanno una tendenza positiva da quando a governare è il centrodestra; un trend da seguire, perché se saremo capaci di portare ogni singola provincia del sud ai livelli economici del nord, avremo 250 miliardi di più nel Pil: queste sono le potenzialità del sud. Infrastrutture e capitale umano, valorizzazione delle risorse del territorio sono gli investimenti che hanno la priorità nella parte del Paese che oggi sta più indietro. Siamo per questo impegnati come testimoniano gli Avvisi Pubblici e le numerose Misure della Giunta Regionale di queste settimane a garantire condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese. E poi la priorità delle priorità indicata da Tajani: non possiamo permetterci di perdere i migliori giovani. Dobbiamo farli restare, con le giuste motivazioni sul proprio futuro e quello dei propri territori. Soprattutto dopo la grande partecipazione al Giubileo dei Giovani e l’importante raccomandazione di Papa Leone XIV ai giovani ad aspirare "a cose grandi". Siamo consapevoli che ci attende in Basilicata e in tutto il Sud – afferma ancora Cupparo – un autunno di grande impegno innanzitutto per scongiurare perdite di posti di lavoro e chiusure di stabilimento. Ma con gli Stati Generali del Mezzogiorno Fi ha dimostrato di avere idee chiare e soprattutto la classe dirigente con la schiena dritta”.