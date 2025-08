Serve chiarezza sulle borse di studio dell’Università della Basilicata. Il consigliere regionale Piero Lacorazza denuncia ritardi e incertezze, evidenziando la spaccatura nel CDA di ARDSU sulla definizione delle fasce ISEE e il rinvio dell’approvazione del bilancio di previsione, senza coperture certe per le borse. Nonostante l’annuncio di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, il bilancio in Commissione non riflette queste risorse. Il rischio è che l’avviso per le borse arrivi solo a ferragosto, dopo mesi di attesa.



Servono certezze e informazioni chiare sulle borse di studio per le studentesse e gli studenti della Università della Basilicata.

Intanto apprendiamo dagli organi d’informazione che sulla definizione delle fasce ISEE il CDA di ARDSU si sarebbe spaccato, e sarebbe pertanto opportuno che si facesse chiarezza; la cosa non è irrilevante.



Poi segnaliamo che il Presidente Cifarelli ha riconvocato per domani una seduta straordinaria della II Commissione poiché, per mancanza del numero legale in assenza della maggioranza del centrodestra, non si è potuto procedere all’approvazione del Bilancio di previsione di ARDSU.



Il Bilancio di previsione di ARDSU è preliminare a qualsiasi cosa, sapendo che ciò andrà in Commissione è un atto che al momento non prevede alcuna copertura totale per le borse di studio che dovessero risultare idonee.



Le cifre, non le chiacchiere, del Bilancio di previsione, quindi, sono parziali e comunque rappresenta un atto preliminare per tutto il resto.



L’annuncio, tardivo, fatto dal Dirigente dell’Ufficio programmazione e bilancio della Regione, dott. Morvillo, di disponibilità di 3 milioni di euro all’anno per il triennio 2025/2027, non trova riscontro nel Bilancio di previsione che domani, lunedì 4 agosto, andrà in Commissione.

Lo stesso Bilancio di previsione dovrà andare in Consiglio regionale martedì 5 agosto e, se dovesse essere approvato, a seguito di pubblicazione, dovrebbe già essere variato dall’ARDSU, partendo dal presupposto della ‘certezza’ del finanziamento che non crediamo si possa limitare a un comunicato o a una lettera.

Tuttavia nel rispetto dei principi civilistici e contabili, l’ARDSU dovrà variare da subito il Bilancio e verificare se tale variazione dovrà essere sottoposta a una nuova valutazione degli organi regionali.



I vertici ARDSU hanno dichiarato che la natura dei fondi (FESR/FSE+) impongo criteri di pagamenti delle borse di studio al 30 novembre.



Questo significa che se tutto va bene, come noi ci auguriamo, avendo combattuto strenuamente al fianco delle studentesse e degli studenti, l’avviso dovrebbe essere fatto per ferragosto.

E speriamo che vada tutto bene.



Ma non si poteva fare prima e meglio?

Sono mesi che poniamo il problema!!!