Il Sindaco del Comune di Rotondella, avv. Gianluca Palazzo, è tornato a sollecitare un intervento immediato e concreto per fronteggiare la grave carenza di acqua per uso irriguo nella località Caramola, nel territorio agricolo del Comune.



Nella giornata odierna, il primo cittadino ha ricevuto presso la casa municipale 15 agricoltori, in rappresentanza dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli dell’area. La situazione, già segnalata più volte nei mesi scorsi, si è aggravata al punto da mettere a rischio la sopravvivenza stessa delle colture, dopo che il raccolto della prossima stagione è stato in gran parte compromesso a causa dell’insufficiente approvvigionamento idrico.



Secondo quanto ribadito dal Sindaco Palazzo, l’erogazione dell’acqua in contrada Caramola non è mai stata regolare né sufficiente a garantire la vitalità degli impianti frutticoli e delle altre colture presenti, generando gravi disagi all’intera comunità agricola. Per questo, si rinnova con forza la richiesta di una fornitura stabile e costante di almeno 100 litri al secondo di acqua per uso irriguo, da attivare con la massima urgenza.



In aggiunta, l’Amministrazione comunale chiede di conoscere quali azioni concrete si intendano porre in essere per affrontare e risolvere strutturalmente il problema, auspicando l’apertura di un tavolo di confronto sul tema della riqualificazione della vasca Salerno e del possibile utilizzo del ribasso di gara in agro di Rotondella, già oggetto di precedenti interlocuzioni.



Il Sindaco Palazzo ha sottolineato con chiarezza che la pazienza della comunità agricola locale non può essere considerata illimitata: qualora non si riscontri un serio interessamento da parte degli enti competenti, potrebbero essere avviate forme di protesta pacifica, legittime dinanzi alla mancata tutela di un settore vitale per l’economia del territorio.



Il Comune di Rotondella ribadisce inoltre che l’attenzione sulla gestione della risorsa idrica deve estendersi a tutto il suo territorio, fortemente dipendente dall’agricoltura, e sottolinea la necessità di una risposta coordinata e responsabile da parte degli organismi che gestiscono la risorsa, tra cui il Consorzio di Bonifica della Basilicata.



Alla comunicazione odierna – trasmessa anche alle organizzazioni di categoria del mondo agricolo – sono stati allegati i seguenti documenti a supporto:



La convocazione della Conferenza dei Sindaci da parte della Provincia di Matera;



Le precedenti note inviate dal Comune, datate 27 marzo, 7 maggio e 16 giugno 2024.



Con questa nuova sollecitazione, il Comune di Rotondella rinnova l’appello al senso di responsabilità e all’urgenza dell’azione, affinché si salvaguardi un comparto essenziale per la sopravvivenza economica e sociale del territorio.