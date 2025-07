È passato un mese dall’avvio di Cantiere 131, il nostro progetto di ascolto, confronto e partecipazione attiva su e per i territori.



In queste settimane siamo state nei piccoli centri, nelle piazze dimenticate, nei luoghi in cui la politica regionale arriva sempre troppo tardi o non arriva affatto. Abbiamo ascoltato lavoratrici e lavoratori, giovani, amministratori, agricoltori, famiglie. Lo abbiamo fatto senza palchi, senza slogan, senza passerelle. Solo con la voglia autentica di ascoltare e costruire insieme.



Cantiere 131 non è un evento isolato né un’operazione di facciata. È un modo di fare politica in controtendenza, che parte dai territori e non si esaurisce nella retorica delle campagne elettorali. È un impegno continuativo, settimanale, che ci consente di raccogliere problemi reali e trasformarli in proposte, atti concreti, iniziative in Consiglio Regionale.



Dopo un mese possiamo dire che la risposta è stata straordinaria. Non solo per la partecipazione, ma per la qualità degli scambi, per la forza delle idee emerse, per la voglia di riscatto che in tanti ci hanno trasmesso.



Riprenderemo il nostro viaggio a settembre, con un calendario che si sta già infittendo di nuovi appuntamenti.



Non promettiamo miracoli, ma una cosa la possiamo garantire: non ci vedrete sparire quando si spegneranno i riflettori. Perché per noi la piazza non è una scenografia: è la base solida su cui costruire, ogni giorno, un’altra idea di Basilicata.



Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali M5S Basilicata)