Il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, ha presentato un段nterrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale per chiedere chiarimenti sull弾sclusione dei comuni di Banzi e Forenza dal progetto strategico Fantastico Medioevo, avviato con la D.G.R. n. 294 del 12 giugno 2025.



Chiorazzo denuncia l誕ssenza di due comuni fortemente rappresentativi del patrimonio medievale lucano, a fronte di un progetto che dovrebbe essere inclusivo e progressivamente esteso dall'area del Vulture-Melfese-Bradano all段ntero territorio regionale. Banzi ospita la storica Badia Benedettina di Santa Maria, mentre Forenza conserva, insieme alla Chiesa di Santa Maria degli Armeni, un impianto urbano medievale e promuove rievocazioni storiche legate ai Templari.



Nell段nterrogazione si evidenzia anche il mancato coinvolgimento, gi in questa prima fase, degli enti e soggetti individuati dalla stessa delibera regionale, come Soprintendenza, Musei, Universit, fondazioni, associazioni e attori della filiera turistica e culturale nonostante siano fondamentali per una progettazione integrata.



Chiorazzo chiede alla Giunta di chiarire i criteri adottati nella selezione dei nove comuni firmatari del protocollo e di definire tempi, risorse e modalit della prevista 都econda fase del progetto, sollecitando l段mmediata inclusione di Banzi e Forenza nelle attivit previste per il triennio 2025-2027.



"Se davvero si vuole costruire un grande progetto di riscoperta della memoria medievale lucana - conclude Chiorazzo - occorre farlo in modo inclusivo e programmato. Banzi e Forenza meritano di essere parte di questa narrazione non solo per ci che rappresentano, ma per ci che gi oggi fanno per la promozione della nostra identit culturale".