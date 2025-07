Si è svolta questa mattina la cerimonia ufficiale di intitolazione del Distretto Sanitario di Grassano al dott. Vito Magnante, medico chirurgo e già sindaco della città, figura amatissima per la sua dedizione alla salute pubblica e alla comunità locale. L’evento, molto partecipato dalla cittadinanza, ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e istituzionale.



Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il vescovo della diocesi Matera-Irsina e Tricarico, sua eccellenza Mons. Benoni Ambarus, il sindaco di Grassano, Filippo Luberto e l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico che ha così dichiarato: “Il Dott. Magnante è stato un esempio concreto di umanità, prossimità e visione del bene comune. Intitolargli il Distretto Sanitario di Grassano è un gesto carico di riconoscenza verso chi ha saputo coniugare professionalità sanitaria e servizio istituzionale con autentica passione civile; La sua figura resta un riferimento per tutta la sanità territoriale lucana”.



Il Distretto Sanitario di Grassano, articolazione dell’ASM – Azienda Sanitaria di Matera, rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini della Media Collina Materana. La struttura assicura un’ampia gamma di servizi territoriali essenziali: dall’assistenza primaria alle cure domiciliari, dall’emergenza-urgenza alla specialistica ambulatoriale, dai servizi infermieristici alla prevenzione, fino all’integrazione socio-sanitaria.



“In un momento storico in cui il territorio torna al centro dell’organizzazione sanitaria – ha aggiunto l’assessore Latronico – è nostro dovere rafforzare la rete dei servizi di prossimità, affinché ogni cittadino, anche nei centri più piccoli, possa contare su un’assistenza equa, continua e di qualità. Il Distretto di Grassano è un modello concreto di questo approccio e continuerà ad essere potenziato, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR”.



Un tributo doveroso, che lega per sempre il nome di Vito Magnante alla comunità che ha servito con rigore, umiltà e instancabile dedizione, tanto come medico quanto come amministratore pubblico, lasciando un’eredità di valori e impegno civile che continua a ispirare.