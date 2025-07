In riferimento alle dimissioni di Vincenzo Ligorio, Segretario Provinciale di Matera, si comunica che le dimissioni non sono state accettate.



Vincenzo Ligorio ha svolto il suo incarico, ha contribuito alle attività di crescita del partito sin dall’inizio, continuerà a farlo ancora con l’impegno di sempre.



Attualmente, il ruolo di segretario prevede la gestione della vita privata e politica, oltre al coordinamento delle diverse componenti interne al partito.



Si invita affinché nessun consigliere di Azione si assuma la responsabilità di accettare le dimissioni e continui a svolgere il proprio ruolo in maniera imparziale, tenendo conto degli interessi collettivi e non solo di quelli degli elettori che lo hanno sostenuto.



Si ricorda che la coalizione di governo attuale deriva dal contributo dei partiti e dei segretari; per questo motivo, si auspica che i partiti mantengano il proprio ruolo senza essere sostituiti dai consiglieri. I partiti non dovrebbero essere considerati semplicemente come strumenti per raggiungere obiettivi individuali.



Le generazioni future necessitano di fiducia nella politica e nei partiti, pertanto è importante assumersi la responsabilità di operare in modo costruttivo.







Così dichiara Donato Pessolano Segretario Regionale Azione Basilicata