“Accolgo con profondo senso di responsabilità e gratitudine la nomina a Garante della Natura della Regione Basilicata, un incarico che considero non solo un onore, ma anche un impegno concreto verso la tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile per la nostra comunità.” Così Biagio Costanzo, avvocato e direttore presso il Tribunale di Lagonegro, già sindaco di Episcopia, ha commentato la sua nomina a Garante della Natura per la Regione Basilicata.

“Desidero ringraziare sinceramente il presidente della Giunta regionale Vito Bardi per la fiducia dimostrata e per l’impegno costante della sua amministrazione nel promuovere politiche di sostenibilità e innovazione ambientale. Un sentito ringraziamento va anche all’assessore all’Ambiente Laura Mongiello, per il lavoro svolto in questi anni e per aver sostenuto l’istituzione di una figura autonoma e indipendente a tutela del nostro ecosistema.”

Costanzo ha inoltre voluto esprimere riconoscenza a tutti i consiglieri regionali, in particolare al capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva Mario Polese, promotore dell’iniziativa legislativa: “Lo ringrazio per la stima e per aver creduto nel valore di questa nuova figura. Il suo impegno testimonia una visione politica lungimirante, attenta al futuro del nostro territorio e alla salvaguardia del suo patrimonio naturale.”



Costanzo ha poi sottolineato il valore e la responsabilità che il nuovo incarico comporta: “Il mio obiettivo sarà quello di operare con trasparenza, ascolto e spirito di servizio, promuovendo il dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese. In un tempo segnato da sfide ambientali sempre più complesse, sarà fondamentale costruire un approccio partecipato e condiviso, in linea con la Strategia nazionale per la biodiversità 2030, per tutelare il territorio lucano e valorizzarne le risorse naturali e paesaggistiche.”



“Inizio questo percorso con grande entusiasmo – conclude – consapevole dell’importanza del ruolo affidatomi e determinato a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire al benessere e alla crescita sostenibile della nostra regione.”