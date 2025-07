In occasione dei festeggiamenti della SS. Madonna del Carmine, previsti ad Avigliano il 15 e 16 luglio 2025, il sindaco Giuseppe Mecca ha emesso un'ordinanza sindacale con misure mirate a tutelare la sicurezza urbana, la salute pubblica e il decoro cittadino. Considerata l'elevata affluenza di visitatori e i rischi derivanti dall’abbandono di contenitori in vetro, è stato disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro nell’area urbana del centro cittadino dalle ore 18.00 fino alla fine dei festeggiamenti.



Il provvedimento si applica a tutte le attività commerciali e artigianali, eccetto nei locali autorizzati alla somministrazione o nelle aree in concessione esterna (dehors). Gli esercizi dovranno esporre l’ordinanza in modo visibile. La violazione comporterà sanzioni da 25 a 500 euro. L’ordinanza rientra nella strategia del Comune per garantire una convivenza civile e migliorare la qualità della vita attraverso azioni coordinate di prevenzione e tutela del territorio.