Le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in cui si ipotizza di "scartare l’idea di un sito unico pensando di andare avanti con i 22 siti esistenti", hanno suscitato forte preoccupazione e una ferma reazione da parte dell’amministrazione comunale di Rotondella.



Il sindaco Gianluca Palazzo ha ribadito con chiarezza la posizione del Comune: no all’allocazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi in Basilicata o nella vicina Puglia, e sì all’individuazione urgente di un sito nazionale alternativo.



"Le parole del Ministro confermano le nostre preoccupazioni – ha dichiarato Palazzo – e rafforzano il nostro timore che, in assenza di decisioni rapide, il sito della Trisaia a Rotondella possa diventare di fatto un deposito definitivo, contro ogni logica e volontà politica del territorio."



L’amministrazione comunale ricorda di aver manifestato più volte queste posizioni in tutte le sedi istituzionali competenti: al Tavolo della Trasparenza, nei tavoli istituzionali e attraverso comunicazioni ufficiali indirizzate al governo nazionale e regionale. In allegato al comunicato è stata inviata copia di una delle note formali inviate in precedenza.



Palazzo ha poi rivolto un appello diretto al Ministro Pichetto Fratin, chiedendo di ritornare sui propri passi e di "individuare e realizzare in tempi rapidi un sito unico nazionale al di fuori della Basilicata e della Puglia".



Non è mancato un invito alla Giunta Regionale: "Chiediamo al Presidente e agli Assessori della Regione Basilicata di prendere una posizione netta e pubblica a sostegno della nostra comunità. I territori lucani hanno già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali e territoriali per l’Italia."



La questione del deposito unico nazionale continua così ad accendere il dibattito, con Rotondella in prima linea nel difendere il proprio territorio e chiedere risposte chiare e definitive.



CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA