“Il sole dentro”, il libro autobiografico di Albano Carrisi, sarà presentato giovedì 23 gennaio, alle ore 18:00, presso il Teatro Stabile di Potenza, alla presenza dell’autore.



L’evento, rientra in un ampio e articolato percorso dal titolo “Consiglio e cultura: la casa dei lucani”, volto alla valorizzazione della cultura intesa come pilastro fondamentale per il progresso e la crescita sostenibile di un territorio regionale. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, prevede almeno un evento culturale al mese, e mira a promuovere la lettura come atto di crescita personale e collettiva e a rafforzare il legame tra artisti, autori, lettori e istituzioni. All'incontro, moderato dalla giornalista Nicoletta Altomonte, parteciperanno il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, e il vicepresidente dell'Assemblea regionale, Angelo Chiorazzo. A portare i saluti il sindaco della città, Vincenzo Telesca.



In mattinata, alle ore 12.00, Al Bano Carrisi incontrerà gli studenti del liceo statale artistico, musicale e coreutico “Walter Gropius” di Potenza. Questo appuntamento ha l’obiettivo di offrire ai giovani modelli positivi di successo e resilienza. L’opera autobiografica del cantante pugliese, infatti, non solo racconta una storia, ma invita ogni lettore a fare propria la lezione che essa contiene, a cercare dentro di sé la forza di andare avanti e a riscoprire l’importanza dei valori più veri e semplici, quelli che rendono ogni vita speciale. Tra i presenti all’incontro con gli studenti, oltre all'autore, ci saranno il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, il dirigente scolastico Prospero Armentano, la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Claudia Datena e Barbara Coviello, componente dell'Ufficio scolastico regionale.



Nella mattinata di venerdì 24 gennaio, il maestro Al Bano sarà a Senise per due incontri con gli studenti: il primo alle 10:00 nella palestra della Scuola Media, con la presenza del dirigente scolastico, Francesco D’Amato, dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole”. Il secondo appuntamento alle 12:00 nell’auditorium dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” per incontrare gli studenti del liceo e la dirigente scolastica, Rosa Schettini. Nel pomeriggio, alle ore 18:00 nella palestra della scuola media di Senise, si terrà invece la presentazione del suo libro “Il sole dentro”. All’incontro con l’autore parteciperanno il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo e il vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, Vincenzo Orofino. A portare i saluti il commissario della Città di Senise, Alberico Gentile e il dirigente scolastico Francesco D’Amato, modererà l’incontro la giornalista Nicoletta Altomonte.



L’ingresso presso il Teatro Stabile è su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per le prenotazioni contattare la segreteria organizzativa dell’evento, al numero telefonico 0971/667227.