Questa mattina ho partecipato allinsediamento del nuovo Consiglio provinciale di Potenza, Ente che rappresenta due terzi del territorio con competenze fondamentali su strade, scuole, ambiente e pianificazione. Una presenza che non solo ho sentito doverosa per formulare gli auguri alle elette e agli eletti ma anche per ascoltare laggiornamento delle dichiarazioni programmatiche ed il dibattito che è seguito. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



Ci sono vicende che continuo a seguire con attenzione  prosegue Lacorazza - come laccordo a valere su fondi FSC per le strade e per le quali la Regione deve dire una parola chiara, dando seguito agli impegni assunti nella Commissione consiliare competente. Occorre mettere fondi a disposizione per pagare il costo che si determina per laccordo tra Province e Cassa Depositi e Prestiti. Questo passaggio è fondamentale per anticipare risorse per gli investimenti sulla viabilità che la Regione ha programmato per il 2027. Inoltre chiederò laudizione nella Commissione competente dellassessore alle Infrastrutture e mobilità, Pasquale Pepe, e del Presidente della Provincia Christian Giordano, per verificare le reali intenzioni della Regione Basilicata sullacquisto dellimmobile ex ospedale a Santa Maria a Potenza per la costruzione di uno studentato per circa 150 posti.



In conclusione, mi sia consentito di fare gli auguri di buon lavoro a tutte e tutti, di esprimere anche lauspicio, come emerso unanimemente dal dibattito, che sia la centralità delle questioni lobiettivo della nuova fase dellAmministrazione a guida Giordano. La mia disponibilità, in Consiglio regionale, va in questa direzione. Fin qui  conclude Lacorazza - il mio ruolo istituzionale che nasconde il mio cuore politico perché il PD è il primo partito in Provincia di Potenza, e di questo siamo orgogliosi, grazie al consenso di circa 200 amministratrici e amministratori.