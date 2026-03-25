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La voce della Politica
|Insediamento Provincia Potenza, Lacorazza: continuità e innovazione
25/03/2026
|Questa mattina ho partecipato allinsediamento del nuovo Consiglio provinciale di Potenza, Ente che rappresenta due terzi del territorio con competenze fondamentali su strade, scuole, ambiente e pianificazione. Una presenza che non solo ho sentito doverosa per formulare gli auguri alle elette e agli eletti ma anche per ascoltare laggiornamento delle dichiarazioni programmatiche ed il dibattito che è seguito. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.
Ci sono vicende che continuo a seguire con attenzione prosegue Lacorazza - come laccordo a valere su fondi FSC per le strade e per le quali la Regione deve dire una parola chiara, dando seguito agli impegni assunti nella Commissione consiliare competente. Occorre mettere fondi a disposizione per pagare il costo che si determina per laccordo tra Province e Cassa Depositi e Prestiti. Questo passaggio è fondamentale per anticipare risorse per gli investimenti sulla viabilità che la Regione ha programmato per il 2027. Inoltre chiederò laudizione nella Commissione competente dellassessore alle Infrastrutture e mobilità, Pasquale Pepe, e del Presidente della Provincia Christian Giordano, per verificare le reali intenzioni della Regione Basilicata sullacquisto dellimmobile ex ospedale a Santa Maria a Potenza per la costruzione di uno studentato per circa 150 posti.
In conclusione, mi sia consentito di fare gli auguri di buon lavoro a tutte e tutti, di esprimere anche lauspicio, come emerso unanimemente dal dibattito, che sia la centralità delle questioni lobiettivo della nuova fase dellAmministrazione a guida Giordano. La mia disponibilità, in Consiglio regionale, va in questa direzione. Fin qui conclude Lacorazza - il mio ruolo istituzionale che nasconde il mio cuore politico perché il PD è il primo partito in Provincia di Potenza, e di questo siamo orgogliosi, grazie al consenso di circa 200 amministratrici e amministratori.
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|La Voce della Politica
|25/03/2026 - Vertenza Polimedica a Melfi: pressing su Prefettura, basta rinvii e ritardi
Quando a muoversi, nello stesso giorno, sono da un lato Polimedica e UIL FPL e dallaltro il Sindaco di Melfi, non siamo più davanti a una semplice richiesta di aggiornamento. Siamo davanti a un fatto politico e istituzionale preciso: la misura è colma.
Con due dist...-->continua
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|25/03/2026 - Pasqua e ponti di primavera: sicurezza rafforzata per Laghi di Monticchio e Cascate di San Fele
Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha presieduto il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, riunito per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo de...-->continua
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|25/03/2026 - Insediamento Provincia Potenza, Lacorazza: continuità e innovazione
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|25/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (Bcc) presentano interrogazione su asta immobile Alsia a Potenza
I Consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Giovanni Vizziello, hanno presentato uninterrogazione urgente a risposta orale rivolta al Presidente della Giunta regionale sulla procedura di asta pubblica avviata dall ALSIA per la vendi...-->continua
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|25/03/2026 - Fondi bonifica SIN Val Basento e Tito: bene lo stanziamento di nuovi fondi, ma ora bisogna accelerare sulle bonifiche
Accogliamo positivamente la notizia dello stanziamento di 27 milioni di euro da parte del Ministero dellAmbiente destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) della Basilicata. Si tratta di risorse vitali per le aree della Val Basento e di Tit...-->continua
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|25/03/2026 - Pd. il commissario Manca sul Congresso dei giovani democratici
Il commissario regionale del Pd Basilicata, Daniele Manca, interviene sul Congresso regionale dei Giovani Democratici, evidenziandone il valore politico e organizzativo.
Secondo Manca, si tratta di un passaggio particolarmente importante per lintero parti...-->continua
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|25/03/2026 - Progetti di Sviluppo No Oil, incontro in Regione
Con la sottoscrizione dellAddendum allAccordo Progetti di Sviluppo No Oil tra Regione Basilicata e Total, in fase di perfezionamento, sarà possibile trasferire direttamente i fondi No oil non ancora spesi alla Regione e di conseguenza semplificare lattuazio...-->continua
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