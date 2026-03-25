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Caro carburanti, Marrese: Subito misure di compensazione

25/03/2026

Laumento ormai spropositato del costo degli idrocarburi alla pompa rappresenta una criticità sempre più grave per famiglie e imprese, incidendo pesantemente sul potere dacquisto dei cittadini e sulla competitività del nostro tessuto economico. Una dinamica che rischia di rallentare ulteriormente la crescita e di aggravare le difficoltà di interi comparti produttivi, a partire da quelli più esposti ai costi energetici. Questa situazione appare ancora più paradossale e inaccettabile in Basilicata, una regione che contribuisce in maniera significativa al fabbisogno energetico nazionale attraverso lestrazione di petrolio dal proprio territorio. Lo dichiara il capogruppo di Bd in Consiglio regionale, Piero Marrese, che aggiunge:

È difficile spiegare ai lucani perché, pur vivendo sopra una delle principali aree estrattive del Paese, si registrino prezzi dei carburanti tra i più elevati dItalia. Siamo di fronte a una evidente distorsione che penalizza ingiustamente il nostro territorio, alimentando un sentimento diffuso di disparità e di mancato riconoscimento. I cittadini lucani non possono continuare a subire le conseguenze di dinamiche di mercato e di una fiscalità che non tiene conto delle specificità locali e del contributo che la Basilicata offre al sistema energetico nazionale.

In questo quadro  evidenzia Marrese - appare anche necessario fare chiarezza sullefficacia di alcune misure spesso evocate nel dibattito pubblico: il taglio delle accise per 20 giorni, ad esempio, ha effetti limitati e sostanzialmente irrilevanti su alcuni comparti strategici, come quello agricolo, che già beneficia di un regime di accisa agevolata sul gasolio. Ciò dimostra come interventi generalizzati rischino di essere poco incisivi e non risolutivi rispetto alle reali criticità. Se si vuole davvero frenare il quotidiano rincaro dei prezzi dei carburanti deve essere definito il tetto massimo della base imponibile.

È quindi indispensabile  conclude lesponente di Bd - aprire con urgenza un confronto serio con il Governo nazionale affinché si individuino misure concrete di compensazione per i territori produttori, a partire da una revisione dei meccanismi fiscali e da interventi mirati che possano realmente calmierare i prezzi alla pompa per i cittadini lucani e sostenere le imprese.



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