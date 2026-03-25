Nella mattinata odierna, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha presieduto il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, riunito per la pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, in previsione dellincremento dei flussi turistici legati alle imminenti festività pasquali ed ai prossimi ponti di primavera, con un focus specifico sui siti a più alta vocazione turistica della provincia potentina.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Polizia Stradale, lAssessore del Comune di Potenza Loredana Costanza, il Consigliere provinciale Luigi Simonetti, i Sindaci di Rionero in Vulture e San Fele e il Vicesindaco di Atella, nonché il Commissario Straordinario dellEnte Parco del Vulture.

Occhi puntati, in particolare, su due tra i principali attrattori turistici del territorio provinciale, entrambi ricadenti nellarea del Parco Naturale Regionale del Vulture:

 Monticchio Laghi, straordinario complesso naturalistico di riconosciuto valore paesaggistico, storico ed archeologico, che rappresenta una delle mete più identitarie della Basilicata e che, soprattutto nei periodi festivi e nella stagione estiva, richiama significativi flussi di visitatori anche provenienti da fuori regione, attratti dallunicità del contesto ambientale e dallelevato pregio naturalistico dellarea;

 Cascate di San Fele, autentico patrimonio naturalistico del territorio lucano, inserito in un contesto ambientale di particolare pregio, dove la presenza di antichi ponti e storici mulini racconta il profondo legame tra tradizione, storia locale e valorizzazione sostenibile del paesaggio, rendendo il sito una meta sempre più apprezzata dal turismo escursionistico e naturalistico.

Ci prepariamo al periodo delle festività pasquali ed ai ponti che caratterizzeranno i prossimi mesi procedendo, come di consueto, alla pianificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio, con una attenzione particolare ai siti che registrano una maggiore presenza di turismo, come i Laghi di Monticchio e le Cascate di San Fele. E necessario creare le condizioni per garantire ai tanti turisti che scelgono le nostre più belle località turistiche la possibilità di trascorrere momenti di svago in una cornice di piena sicurezza, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

Entrando, quindi, nel vivo della riunione, il Rappresentante del Governo ha illustrato alcune criticità comuni ai due siti, principalmente riconducibili alla gestione della viabilità, alla regolazione della sosta e alla limitata disponibilità di aree di parcheggio adeguatamente attrezzate, con conseguenti fenomeni di congestione della circolazione e possibili ripercussioni anche sul transito dei mezzi di emergenza.

Ulteriori profili di attenzione hanno riguardato, poi, la necessità di rafforzare i servizi di Polizia Locale e i dispositivi di vigilanza, nonché di implementare il personale dedicato alle attività di informazione, accoglienza e di ordinato instradamento dei visitatori, anche attraverso forme di collaborazione interistituzionale.

Ne è seguita unampia ed articolata discussione, allesito della quale è stato convenuto di assicurare, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio e del 2 giugno prossimi, le seguenti misure per la zona di Monticchio Laghi:

Viabilità e parcheggi

 Con apposita ordinanza di modifica della viabilità, lAmministrazione Provinciale istituirà il senso unico sulla SP167 e sulla SP43, autorizzando sullanello dei Laghi Grande e Piccolo, il parcheggio delle auto su un solo lato della carreggiata, al fine di alleggerire la pressione sulla circolazione stradale;

 saranno istituite postazioni filtro allimbocco della SP167 e della SP43, dove agenti della Polizia Locale dei due Comuni e volontari forniranno informazioni ai turisti sulla viabilità e sulle aree di parcheggio;

 gli autobus turistici, dopo aver accompagnato i visitatori, potranno raggiungere larea parcheggio Rosa blu messa a disposizione dal Comune di Rionero in Vulture;

 con riferimento alla medesima area, i turisti potranno parcheggiare la propria auto (fino ad esaurimento posti) e raggiungere la zona Laghi con il servizio navetta o percorrendo un sentiero che, nei giorni scorsi, è stato oggetto di specifici interventi di manutenzione.

Controlli e presidi di sicurezza

 Per consentire agli agenti della Polizia Locale di operare indistintamente nei territori di Rionero in Vulture (PZ) e di Atella (PZ), ai fini dei controlli e della contestazione di violazioni al codice della strada, verrà stato siglato uno specifico Accordo di collaborazione tra i due Comuni;

 sarà, inoltre, garantita la presenza di presidi fissi e mobili con personale dellArma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale.

Soccorso e servizi sanitari

 LEnte Parco Naturale Regionale del Vulture assicurerà, attraverso la Croce Rossa Italiana, un presidio sanitario, oltre alla disponibilità di servizi igienici fissi e mobili.

Collaborazione volontaria

 A supporto di tutte le attività pianificate, saranno attivati dallEnte Parco, dintesa con i Comuni, volontari della Protezione Civile.

Analoghi dispositivi saranno messi in atto per le Cascate di San Fele.

Le modalità dei controlli e dei presidi di sicurezza, per entrambe le località, verranno declinate operativamente sul Tavolo tecnico che si riunirà, nei prossimi giorni, in Questura.

La pianificazione rappresenta la chiave per garantire uno sviluppo sano, ordinato e sicuro del turismo in questo territorio, che può contare su un patrimonio naturalistico e paesaggistico straordinario. E questo vale anche quando si parla di sicurezza. Luoghi come i Laghi di Monticchio e le Cascate di San Fele costituiscono una ricchezza per lintera Basilicata e meritano di essere sempre più valorizzati, attraverso un impegno concreto e condiviso tra tutte le Istituzioni. Lauspicio è che si continui a lavorare nella direzione di una programmazione strutturata, per elevare gli standard di accoglienza, i servizi offerti e le condizioni di sicurezza, così da rendere questi luoghi pienamente allaltezza delle aspettative dei visitatori., le parole conclusive del Prefetto Campanaro