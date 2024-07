“Il Consigliere Cifarelli, nel formulare la propria interrogazione sul concorso per n.18 posti per Dirigente ha evidentemente preso come riferimento articoli di stampa senza verificare preventivamente l’affidabilità della fonte e la veridicità delle informazioni ivi riportate, informazione ed illazioni destituite di ogni fondamento. In primo luogo, come relazionato dagli uffici, non corrisponde al vero che la selezione sia stata oggetto di accelerazione. Il primo atto formale verso Formez PA risale, infatti, al 15 dicembre 2021 e l’estratto del relativo bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami - n. 96 del 6 dicembre 2022. Inoltre, il termine di 15 gg di preavviso per la convocazione alle prove scritte, ritenuto forse insufficiente dal Consigliere Cifarelli, è certamente conforme a quanto disciplinato dalla norma. Inoltre, si evidenzia che la quasi totalità delle selezioni pubbliche articolate in due prove scritte prevedono che le stesse siano svolte in un’unica giornata. Ovvie le motivazioni riconducibili alla necessità di contenere i costi a carico dei candidati e della Regione ed evitare un impegno eccessivamente oneroso per le Commissioni di esame. Si tralascia qualsiasi considerazione in merito alla circostanza che le prove siano state effettuate durante il periodo estivo. Si richiama solo l’attenzione sulla difficoltà di far convergere in pochi giorni le agende di 25 commissari, vincolo imposto da Formez PA per motivi di carattere organizzativo, in concomitanza della relativa disponibilità della sede delle prove d’esame. Si tralascia anche il pretestuoso e inappropriato richiamo alla presunta incomunicabilità tra il Presidente Bardi e il Direttore Generale Morvillo in merito al mancato intervento del Presidente stesso su un’attività meramente gestionale che non riveste alcuna rilevanza in termini di indirizzo politico. È destituita di ogni fondamento la notizia che Il Direttore Generale Morvillo sia Presidente della Commissione di selezione a cui partecipa il Direttore Generale Roberto Tricomi, in qualità di candidato. Morvillo, infatti presiede la Commissione che cura le selezioni per l’Area Economica e Finanziaria e per l’Area Attuazione dei Programmi Europei e Nazionali, mentre Tricomi partecipa in qualità di candidato alla selezione per l’Area Tecnica. In merito ai rapporti tra il Direttore Generale e l’ing. Tricomi, il Consigliere Cifarelli, pur riconoscendo il diritto di quest’ultimo a partecipare ad una pubblica selezione, chiede approfondimenti. A tal proposito va chiarito che i molteplici rapporti formali con Formez PA, in quanto organismo di cui si avvale la Regione, sono regolati da specifiche Convenzioni approvate dalla Giunta. In particolare, attualmente, dette Convenzioni si possono distinguere in due categorie: la prima riguardante esclusivamente il Progetto RIPAM; la seconda concernente una serie di convenzioni avente ad oggetto specifici Progetti che richiedono il coinvolgimento di consulenti in possesso di specifiche professionalità e competenze, anch’essi approvati in Giunta. La Convenzione relativa al Progetto RIPAM, per quanto riguarda la selezione di 18 Dirigenti, prevede per Formez PA il solo ruolo di supporto organizzativo e logistico all’espletamento delle selezioni. In tale ambito, Formez PA non si occupa della nomina delle commissioni, della definizione delle prove d’esame, né della correzione delle prove, queste ultime riservate esclusivamente alle rispettive Commissioni d’esame.



Le convenzioni relative a specifici Progetti sono state proposte dalle seguenti Direzioni Generali: Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie; Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Sviluppo Economico, Il Lavoro e i Servizi alla Comunità; Ambiente Territorio e Energia; Salute e le Politiche della Persona. In tale ambito, i rispettivi Direttori Generali, su disposizione della Giunta hanno provveduto alla loro sottoscrizione e non sempre essi risultano tra i responsabili dei relativi progetti che, in taluni casi, sono affidati alla responsabilità di funzionari, responsabili dei relativi procedimenti, alcuni dei quali risultano aver partecipato alle medesime selezioni. La selezione dei consulenti per l’attuazione dei progetti, inoltre, viene effettuata esclusivamente da Formez PA sulla base di pubbliche selezioni. L’ing. Tricomi, infine, mi confermano gli uffici, ha dichiarato e documentato che le selezioni effettuate da Formez PA nell’ambito dei richiamati Progetti, in nessun caso hanno coinvolto propri parenti o affini. Non si ritiene di commentare, infine, il richiamo all’avviso pubblico per il reclutamento dei nuovi Direttori generali, considerandolo una mera speculazione politica. In conclusione, non si può sottacere il rischio che tali speculazioni strumentali ed evidentemente infondate, possano influenzare negativamente l’esito delle procedure che attualmente sono ancora in corso”.



Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in risposta a un’interrogazione presentata dal Consigliere regionale Roberto Cifarelli.