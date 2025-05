“L’innovazione tecnologica è una leva imprescindibile per migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete e per rafforzare l’efficacia della presa in carico territoriale”. Così l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, nel suo intervento al convegno Diabetes Innovation Days, tenutosi oggi al Grande Albergo di Potenza.



L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari ed esperti del settore, focalizzato sul ruolo delle tecnologie nel trattamento del diabete, in particolare attraverso l’impiego dei sistemi di monitoraggio glicemico come FreeStyle Libre. Durante il talk show inaugurale, Latronico ha illustrato le politiche regionali messe in campo per potenziare la gestione della patologia diabetica, tra cui l’adozione della DGR 797/2024, che introduce nuove disposizioni per la prescrizione e la fornitura di dispositivi innovativi.



“La Basilicata – ha spiegato l’assessore – si è dotata di strumenti normativi avanzati per garantire l’accesso a dispositivi di monitoraggio anche a pazienti in condizioni cliniche complesse o con esigenze lavorative specifiche. Lo abbiamo fatto in linea con le normative nazionali e regionali, con una visione centrata sulla persona, sull’integrazione ospedale-territorio e sull’utilizzo efficace delle risorse pubbliche.”



Latronico ha poi evidenziato il carattere sperimentale delle nuove misure, della durata di un anno, che permetterà alla Regione di valutarne l’impatto clinico e organizzativo. “È nostro dovere – ha aggiunto – sostenere i cittadini più fragili con strumenti adeguati e tecnologie all’avanguardia. La salute non è solo una questione sanitaria ma anche sociale, ed è nostra priorità costruire una rete assistenziale capace di rispondere concretamente ai bisogni reali dei pazienti.”



Durante il suo intervento, l’assessore ha anche ricordato il ruolo della Regione Basilicata come Associated Partner del progetto europeo JACARDI, che punta alla creazione e armonizzazione di registri per il diabete a livello nazionale e regionale. “Stiamo contribuendo all’implementazione di un sistema di monitoraggio epidemiologico condiviso, per rafforzare la governance e l’efficacia delle nostre azioni di sanità pubblica”.