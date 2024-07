L'Associazione della Stampa di Basilicata e l'Ordine dei Giornalisti della Basilicata esprimono il loro

fermo disappunto per il grado che, negli ultimi giorni, ha raggiunto la polemica fra due organi di informazione

presenti sul territorio lucano.



Le parole - nei titoli e nei testi - e i toni hanno raggiunto limiti inconcepibili.



Una “meschina polemica” che rischia di creare danni irreparabili non solo alle testate coinvolte - che i protagonisti credono di difendere - ma alla credibilità dell’intera categoria.



Utilizzare per attaccare un'altra testata o un altro collega concetti come quello di avere “un editore puro e senza altri interessi”

o come quello della libertà di stampa è molto pericoloso.



La libertà di stampa, infatti, è nulla senza l'esercizio costante della responsabilità a tutto danno, soprattutto, dei lettori ai quali certamente non interessano e appassionano

polemiche fra giornalisti che si beccano fra loro peggio dei "polli di Renzo".



Quanto a battute come quella di “Ordine del Coniglio”, se ne parlerá nelle sedi opportune.