17/07/2024 - USB : un messaggio di cordoglio per la morte dei vigili del fuoco

USB Vigili del Fuoco esprime il più profondo cordoglio per la morte di Nicola e Giuseppe durante un intervento di soccorso.



"Chi salva una vita salva un universo" per questo merita il rispettoso silenzio da parte di tutti. Le parole devono soffocarsi in gola. Alla s...-->continua