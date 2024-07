Con l’approssimarsi dei fe steggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, da sempre Protettrice di tutti i paternesi vicini e lontani, una ventata d’aria nuova soffia sul piccolo centro valdagrino. Aria di festa, appunto, ma anche di novità e rinnovamenti. Il paese cambia sembianze, forme e abito, interpretando il desiderio comunitario di crescita.

Ultimati i lavori di riqualificazione ed arredo urbano, con interventi ex novo della pavimentazione esistente, finanziati con fondi rinvenienti dal Programma Operativo Val d’Agri, il cuore pulsante di Paterno, Piazza Isabella Morra è stata restituita ai cittadini. La pavimentazione in gres porcellanato su due nuances di grigio, con tanti cerchi concentrici che richiamano la forma tipica degli edifici comunali esistenti, contraddistingue un’opera che rappresenta il giusto contemperamento tra modernità, con un ridente parco giochi per i più piccoli, tradizione, con l’inserimento di elementi ad alta densità simbolica e identitaria, e decoro urbano all’insegna della sostenibilità, con ampi spazi di verde attrezzato.

‘Dopo aver seminato tanto, in termini di pianificazione e programmazione, durante la prima metà del nostro mandato – sostiene con soddisfazione il Sindaco Gioia – ora, come Amministrazione, stiamo raccogliendo i frutti di un proficuo e cospicuo lavoro che ci ristora per i tanti sacrifici. Siamo soltanto all’inizio ma i risultati raggiunti e le attestazioni di stima che da più parti provengono costantemente ci spingono a fare sempre meglio. Abbiamo regalato alla comunità paternese una Piazza decorosa, sostituendo l’asfalto con una pavimentazione moderna, il cemento con aiuole attrezzate, inserendo al centro la posa dello stemma bronzeo del Comune, in ricordo dei 50 anni di Autonomia municipale, consegnando ai bambini uno spazio ludico e ricreativo sicuro e coinvolgente, incorniciando il tutto con giochi d’acqua: elemento caratteristico e caratterizzante di Paterno e della sua storia’.

‘Ulteriori interventi accessori e collaterali – prosegue Tania Gioia - saranno a breve ultimati, ma sento orgogliosamente di poter dire che Piazza Isabella Morra sia già pronta per interpretare nuovamente il suo ruolo principe: la Piazza significa appartenere a una società e significa vita quotidiana’.

‘Per l’occasione – conclude il Sindaco - sento di dover esprimere un sentimento di gratitudine e riconoscenza tanto alla Regione Basilicata quanto alla struttura del P.O. Val d’Agri per le opportunità che offrono ai territori e alle loro Amministrazioni’.