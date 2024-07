11/07/2024 - Autonomia, Latronico: rafforzare i poteri delle regioni

“Riteniamo che il regionalismo si compia se rafforza i suoi poteri in un quadro di coesione nazionale. Non dobbiamo essere spaventati dalla responsabilità. Le Regioni sono nate non per distruggere lo Stato unitario, ma per consentire alle istituzioni di avvici...-->continua