Il coordinamento delle forze politiche a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Telesca esprime profonda soddisfazione per l’importante accordo programmatico raggiunto con le forze alternative al centrodestra cittadino rappresentate da Pierluigi Smaldone e Francesco Giuzio. Il lavoro di sintesi di queste ore rappresenta un risultato che in molti auspicavano per rafforzare un nuovo progetto politico per la città di Potenza, in grado di rimediare al degrado dell’amministrazione Guarente. Un progetto che sosteniamo con forza e che Vincenzo Telesca con la sua competenza e capacità politica sta rafforzando quotidianamente. In questi giorni abbiamo visto un centrodestra privo di argomentazioni oggettive che prova con attacchi di basso spessore politico a mettere in cattiva luce una persona capace, corretta e che si sta impegnando per un cambio di passo della nostra città. Stiamo inoltre assistendo al tentativo “comico” da parte della destra di provare a qualificare come accordo di poltrone quella che è la naturale convergenza valoriale e programmatica di Candidati Sindaci che da sempre appartengono al campo del centro sinistra. Ci spiace deludere il centrodestra potentino ma siamo uniti e, uniti, ci proponiamo di governare la Città. In prospettiva del ballottaggio del 23 e 24 Giugno saremo a lavoro per far conoscere a tutti i cittadini di Potenza i principali punti qualificanti del programma condiviso:

1. Stop al consumo di suolo incentivando la rigenerazione urbana e il riuso degli immobili in abbandono. Creazione di spazi di incontro e partecipazione per i cittadini.

2.Connessione tra Università e tessuto sociale cittadino.

3. Richiesta al Governo per la nomina di un Commissario straordinario per Bucaletto.

4. Azione incisiva verso Regione e il Governo per la realizzazione della bretella di connessione per Polla alla linea ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

5. Attivazione della Fondazione Teatro Stabile entro novembre 2024 (in modo da poterla candidare al finanziamento nazionale a Gennaio 2025).

6.Piano straordinario per le contrade e le periferie con la creazione di un assessorato dedicato alle contrade.

7. Rinnovata attenzione al centro storico, nelle sue peculiarità, con nomina dell’assessore al Centro Storico e Turismo (leggi deroga per i locali commerciali, rivisitazione del servizio di trasporto pubblico meccanizzato e su gomma, decoro urbano).

8. Lo sport come volano di sviluppo socioeconomico della città; istituzione di una Cittadella dello Sport.

9. Iniziative di valorizzazione delle bellezze naturalistiche e delle aree verdi della nostra città. Rivisitazione del sistema di raccolta differenziata che porti Potenza a diventare città a rifiuto zero.

10. Valutazione di una Municipalizzata per la gestione in autonomia dei trasporti per Potenza e paesi vicini.

La condivisione di un secco NO all’Autonomia Differenziata, che vuole togliere risorse dalle nostre già martoriate realtà per portarle verso il nord, è stata unanime, insieme alla denuncia della mala gestione delle destre che hanno portato il Capoluogo nella situazione in cui si trova. Insieme siamo sicuri di poter migliorare la nostra città, per questo tutti uniti vi chiediamo di votare il 23 e 24 Giugno per Vincenzo Telesca Sindaco!!!