“Una Commissione di valutazione del Ministero della Salute è stata in visita al CROB per verificare il mantenimento dei requisiti IRCCS. È stata prevista una sessione pubblica con presentazione dell’Istituto alla commissione da parte del Direttore generale, del Direttore amministrativo, del responsabile del Registro Tumori e della Struttura complessa di Epidemiologia Clinica e Biostatistica dell’IRCCS, e del Direttore scientifico. Sono state illustrate le linee strategiche e i risultati finora ottenuti che portano il CROB ad essere tra gli IRCCS meglio posizionati, non solo a livello nazionale, ma anche europeo, sia per gli standard raggiunti in campo di gestione amministrativa, che nei settori della ricerca, sanitario e della prevenzione tumorale, attraverso un nuovo metodo – illustrato stamane – che permette una diagnosi precoce dei tumori con un semplice prelievo ematico, riducendo sensibilmente disagi e rischi per i pazienti”.



A darne informazione è il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, che dichiara: “Un’importante svolta che rafforza la speranza di cura e migliora la qualità della vita. Tra i più importanti obiettivi raggiunti dal CROB di Rionero, quello di svolgere una vasta campagna di screening in vari settori, tra cui seno e colon, e – imminente – quello ai polmoni. Tra i traguardi ancora da raggiungere, quello di creare una rete sinergica di collaborazione tra gli altri IRCCS di Napoli e di Bari, onde arginare al massimo la migrazione passiva della nostra regione. Ha introdotto i lavori l’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico. Su Carlo Calabrese, nominato Direttore Scientifico nel giugno 2025, è stato sottolineato come la sua ‘lucanità’ rappresenti un valore aggiunto e come la sua esperienza rafforzi in modo strategico il ruolo del CROB. Nell’ambito dell’Atto aziendale approvato nell’aprile 2024, è stato evidenziato un pacchetto di investimenti rilevanti per l’acquisto di attrezzature, l’aumento dei posti letto (fino a 124), nuove assunzioni, ampliamento di ambulatori, sale d’attesa e parcheggi. Iniziative come eventi benefici (tra cui quelli sostenuti da Arcipelago Eva o con la partecipazione della cantante lucana Arisa) sono stati riconosciuti come momenti in cui la sanità diventa sempre più vicina ai bisogni delle persone, grazie a una rete sinergica con le associazioni”.



“È stato per me un grande onore essere presente alla cerimonia che celebra il valore, l’impegno e la competenza del CROB di Rionero in Vulture, autentico punto di riferimento non solo per la sanità lucana, ma per tutto il Mezzogiorno – afferma Picerno – il nostro territorio può vantare, in questa struttura, un presidio di eccellenza, dove la ricerca, la cura e l’umanità vanno di pari passo. Un luogo dove ogni giorno si combatte una delle battaglie più difficili della medicina moderna – quella contro il cancro – ma dove, insieme alla scienza, non manca mai l’aspetto più importante: la vicinanza ai pazienti e alle famiglie”.



“A nome mio – ha concluso il Consigliere regionale – voglio rivolgere un ringraziamento sincero a tutto il personale: medici, ricercatori, infermieri, tecnici, amministrativi. La vostra dedizione è motivo di orgoglio per tutta la Basilicata. Come esponente di Forza Italia, partito che ha sempre messo la sanità pubblica di qualità tra le sue priorità, rinnovo l’impegno a sostenere il CROB con tutti gli strumenti a nostra disposizione, affinché possa continuare a crescere, innovarsi e offrire speranza a chi affronta un percorso difficile. Un grazie va anche a chi ha creduto e investito nel futuro del CROB, alle istituzioni che collaborano quotidianamente per garantirne l’efficienza e alla comunità che lo circonda e lo sostiene. Oggi premiamo il merito, ma celebriamo anche una visione: quella di una sanità lucana d’eccellenza, al servizio delle persone, capace di trattenere i nostri talenti e di attrarre professionisti da tutta Italia. Grazie di cuore a tutti voi”.