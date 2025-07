"Chiediamo di accelerare le procedure necessarie per l’apertura del centro di accoglienza dei braccianti stagionali a Palazzo San Gervasio. I lavoratori migranti da giorni sono arrivati nel Vulture per la raccolta del pomodoro e sempre di più arriveranno nei prossimi giorni. È dunque indispensabile che l’ex Tabacchificio sia pronto in tempi brevi. Nell’attesa, chiediamo maggiori controlli ispettivi nei campi per evitare che questi lavoratori vengano sfruttati e impiegati illegalmente”. Lo afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, ricordando come “il centro rappresenti non solo una necessità per garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti, ma anche lo strumento attraverso cui sottrarre i braccianti dalle maglie del caporalato. La garanzia di un alloggio sicuro, con servizi igienici adeguati, la presenza di un presidio sanitario e di un Centro per l’impiego oltre che del trasporto dal centro ai campi e viceversa, sono condizioni imprescindibili per la lotta al caporalato. Ecco perché – prosegue Esposito – è urgente accelerare per l’apertura dell’ex Tabacchificio. Allo stesso tempo, ci auguriamo che la Regione Basilicata intervenga quanto prima nella riqualificazione strutturale dell’edificio, per non ritrovarci poi con i bandi per la gestione portati a compimento ma senza le condizioni sufficienti per farli partire. In secondo luogo bisogna al più presto impiegare le risorse a disposizione, ovvero i fondi Pon/Poc legalità già pronti per il villaggio di Boreano e Gaudiano a Venosa, per una spesa complessiva di 15 milioni di euro, e per il centro di accoglienza di Scanzano, nel Materano, i cui termini di utilizzo scadono nell'anno in corso e che rischiano di andare perduti. Come ogni anno – conclude Esposito – come Cgil daremo il nostro contributo girando nelle campagne dell’Alto Bradano con la campagna della Flai Cgil “sindacato di strada” per vigilare sul rispetto dei diritti dei lavoratori e sulla garanzia di un’accoglienza dignitosa".