A seguito della nota diffusa in mattinata dalla Uil Fpl che parla di ‘vuoto di governance’ alla Asp Basilicata a seguito dell’ultima nomina in uscita verso le Marche, interviene il Direttore Generale ff nonché Direttore Amministrativo Pierluigi Gigliucci nominato presso altra Azienda Sanitaria delle Marche:

“La mia nomina in qualità di Direttore Amministrativo presso la Ast 5 di Ascoli Piceno non andrà in alcun modo ad inficiare con le attività correnti da svolgere presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza poiché la continuità del "ruolo” sia di Direttore Amministrativo che di Direttore Generale facente funzione “verrà mantenuta fino a tutto il mese di agosto, garantendo nell' Asp Basilicata il massimo impegno sia nella gestione quotidiana ordinaria, che per portare a risoluzione questioni di fondamentale importanza”. Per quanto riguarda le performance di produttività relative all’anno 2023- aggiunge Gigliucci- “mi adopererò puntualmente affinché il percorso sia più celere possibile e verosimilmente trovi una conclusione entro il prossimo futuro”. La Asp è un’azienda di fondamentale importanza per la Regione, motivo per cui- conclude il Direttore Generale ff - “gli organi di governo della Regione Basilicata sapranno certamente individuare la Direzione Aziendale maggiormente autorevole e corrispondente alle necessità dell'Azienda nel minor tempo possibile".