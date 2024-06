Il Segretario Regionale Ur Basilicata, Florence Costanzo commenta le stragi silenziose che tutti i giorni si registrano: “Non abbiamo il tempo di celebrare un funerale che, ciclicamente ne apprendiamo di un’altro. Ancora quante espressioni di solidarietà dobbiamo esternare alle famiglie delle vittime e dei feriti? Basta! – tuona forte la sindacalista Ugl - crediamo che sia insopportabile continuare a vedere allungarsi la lista di persone che hanno perso la vita sul lavoro. Ed ecco l’ennesimo incidente mortale sul lavoro a Ruvo del Monte (PZ): un camion è uscito fuori strada all'ingresso di una cava, il conducente è rimasto schiacciato. Sul posto presenti i soccorritori per registrare la vittima e accertare le cause. Una mattanza, una strage silenziosa quotidiana che la Regione Basilicata sta registrando: un elenco di vite spezzate sul lavoro, come fossimo in guerra perenne. Cos’è che non funziona? Quale sia l’esito delle inchieste, non verranno riportati in vita tutti gli operai che la mattina vanno a lavoro e a casa torneranno in una bara. I tagli lineari agli investimenti sulla sicurezza dei lavoratori, la piaga dilagante del lavoro sommerso – conclude Costanzo: allora diciamo ancora una volta basta!