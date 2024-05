L’Amministrazione comunale di Matera, ha individuato con largo anticipo le due aree urbane dove sarà autorizzata l’installazione delle giostre, per la prossima festa del 2 Luglio. Ad annunciarlo è il sindaco, Domenico Bennardi, ringraziando tutta la Giunta comunale, in particolare l’assessore alle Attività produttive Lucia Gaudiano, oltre al Comando della Polizia locale, per il proficuo lavoro di collaborazione tra i settori amministrativi. Le attrazioni “a funzionamento semplice” per i bambini saranno installate nei parcheggi del polo universitario e adiacente a via Carlo Levi (ex ospedale oggi Regione Basilicata), lungo via Annibale di Francia. Un sito sicuro e isolato dal traffico, ritenuto tecnicamente idoneo anche dagli operatori. Il parco ludico per gli adulti, invece, potrà essere installato nell’ampia area verde di pertinenza al Casino Dragone, presso il popoloso rione San Giacomo, tra le vie Trabaci e Fermi. L’autorizzazione a occupare il suolo sarà valida dal 24 giugno al 4 luglio e i parchi ludici dovranno osservare l’apertura dalle ore 18 alle 24, e dalle 17 all’1 nei soli giorni del 1 e 2 luglio. Lungo via Trabaci, al servizio del parco ludico, si potranno allestire un massimo di nove posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande, gestiti da esercenti già provvisti di apposita licenza, nel periodo che va dal 29 giugno al 3 luglio dalle ore 17 all’1. «Siamo riusciti, non senza qualche difficoltà, a individuare questi due siti, considerando la mancanza di luoghi idonei in città. -spiegano Bennardi e Gaudiano- Quella di San Giacomo, è una periferia già molto vissuta dai giovani e ben servita dal trasporto pubblico che andremo a vivacizzare ulteriormente, mentre quella di Lanera è vicina al Villaggio del fanciullo in una zona prossima al centro storico».