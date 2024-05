La cerimonia di consegna il 2 giugno ad Ascoli Piceno col Prefetto Sante Copponi

Nel corso della celebrazione del 78" anniversario della Repubblica Italiana, domenica 2 giugni in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, il Direttore generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo sarà insignito del cavalierato. La distinzione onorifica dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" verrà consegnata dal Prefetto, Dott. Sante Copponi gia Prefetto di Matera da novembre 2021 a dicembre 2023, quando è stato nominato a capo della prefettura marchigiana.



A Maraldo, l'onorificenza viene consegnata per essersi distinto- quando era alla guida amministrativa dell'Azienda Sanitaria Territoriale Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche nel fronteggiare in prima linea l'epidemia da Covid-19. Maraldo si è distinto anche in ambito socio sanitario per aver presieduto per tre anni la 'Onlus Fondazione Ospedale Salesi' che si occupa di assistenza ai bambini e alle famiglie ricoverate presso l'Ospedale Pediatrico 'Salesi'.



Oltre all'attuale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, riceveranno il riconoscimento di Cavaliere altre 13 personalità della provincia di Ascoli Piceno.



L'onorificenza è stata conferita su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 27 dicembre 2023.



L'Ordine dei Cavalieri della Repubblica italiana è stato istituito allo scopo di "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".