23/05/2024 - Telesca: 'Torneo della legalità modo migliore per ricordare Falcone e Borsellino

32 anni fa, in due drammatici attentati, la mafia uccise Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati, figure imponenti nella lotta a Cosa Nostra. Nella strage di Capaci morirono insieme a Falcone anche la moglie, Francesca Morvillo, e i tre uomini della sua scorta: R...-->continua

23/05/2024 - Emergenza idrica, incontro in Regione

Per affrontare in maniera preventiva l’acuirsi dell’emergenza idrica che investe il comparto agricolo e zootecnico, il Capo di Gabinetto della presidenza della Giunta - Michele Busciolano, di concerto con gli assessorati all’ambiente, territorio e energia e al...-->continua

23/05/2024 - Giordano: 'Al via lavori sul ponte Pianello'

Al via nei prossimi giorni, tutta una serie di interventi su ponti e viadotti della rete viaria provinciale.

"Interventi su larga scala che rappresentano l'ulteriore salto di qualità messo in campo dalla Provincia di Potenza, per rispondere ad un bisogno d...-->continua

22/05/2024 - Elezioni: le attività di MET in Basilicata e a Potenza

Il Movimento Equità Territoriale, di cui è segretario nazionale l’eurodeputato Piernicola Pedicini, è in piena attività in Basilicata per le elezioni europee e per il voto amministrativo al Comune di Potenza.



Pedicini è candidato al Parlamento europeo...-->continua