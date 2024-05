Il Movimento Equità Territoriale, di cui è segretario nazionale l’eurodeputato Piernicola Pedicini, è in piena attività in Basilicata per le elezioni europee e per il voto amministrativo al Comune di Potenza.



Pedicini è candidato al Parlamento europeo nella Circoscrizione Sud con la lista “Pace Terra Dignità”, progetto politico che ha contribuito a fondare con Michele Santoro, il coordinatore regionale del Met della Basilicata Ambrogio Carpentieri è candidato alle comunali di Potenza nella lista "La Basilicata Possibile" con Francesco Giuzio sindaco.



"Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali del capoluogo di regione - dice in una nota Carpentieri - per portare avanti le istanze del Met anche nella città più grande e rappresentativa della regione. Dopo molti anni di declino sociale, demografico, culturale e umano è giunto il momento di invertire la tendenza e agire sulle disuguaglianze e le discriminazioni territoriali.



Il programma della lista "La Basilicata Possibile" è ricco e articolato e mette al centro il ruolo di Potenza come capoluogo che deve riuscire a diventare una città policentrica in equilibrio tra centro storico, quartieri e contrade e sia ecologicamente sostenibile, che abbia cura dei suoi abitanti, sia percorribile e abbia una mobilità sostenibile, che garantisca opportunità di lavoro a tutti rispettando i diritti, che valorizzi e si identifichi con la sua università e sia a misura dei giovani, accogliente, aperta e amministrata insieme ai cittadini.



Tutti obiettivi fortemente condivisi e sostenuti dal nostro Movimento e dal segretario nazionale Pedicini che è molto legato alla Basilicata e a Potenza.



Il progetto “La Basilicata Possibile” - sottolinea Carpentieri - è anche un patto per resistere alla destra che si fa forte con i deboli e debole con i forti e che vorrebbe imporre la legge sull’autonomia differenziata. Ed è un’opportunità offerta ai cittadini per resistere a chi vuole far credere che la politica non esiste più, che tanto siamo tutti uguali.



Noi siamo quelli che hanno scelto di non arrendersi, che hanno sentito il dovere morale di fare qualcosa per dimostrare a tutti che una Potenza migliore è possibile.



Per me - conclude il coordinatore regionale del Met Basilicata - è un onore far parte di una lista con candidate e candidati alla carica di consigliere comunale che condividono le nostre stesse battaglie per Potenza, per il Sud e per l’Europa”.