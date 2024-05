“È stato emozionante asssistere alla premiazione, anche se a distanza, della 5A dell’Istituto ‘G.B. Pentasuglia’ di Matera per il concorso ‘Un giorno in Senato’, conclusione di una serie di incontri, organizzati dal Senato per avvicinare i giovani alle Istituzioni ed alla storia della nostra Repubblica.

Ieri, i giovani lucani hanno vinto il concorso con un disegno di legge interessante e quanto mai attuale “Disposizioni per la sperimantazione di un sistema telematico per l’esercizio del diritto di voto”, dimostrando l’attenzione dei giovani verso le nuove tecnologie applicate per migliorare l’esercizio di un diritto fondamentale del cittadino.

Tale attenzione è emersa ancora di più durante l’incontro che, insieme ad alcuni miei Colleghi, abbiamo avuto con i ragazzi e durante il quale gli studenti ci hanno posto alcune domande sui più svariati temi: dall’autonomia differenziata alla riforma del premierato, all’importanza dell’educazione civica nelle scuole, alle priorità della nostra Italia. In particolare, è emerso il problema dello spopolamento, anche pensando alla nostra Basilicata e ai nostri giovani; problema che il Governo Meloni ha già iniziato ad affrontare in questo primo anno e mezzo, con provvedimenti seri e concreti. Complimenti, quindi, agli studenti della 5A dell’Istituto ‘G.B. Pentasuglia’ di Matera”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vicepresidente della Commissione Ambiente a Palazzo Madama.