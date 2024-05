Per fare il punto sulle vertenze in corso nel comparto TLC (e non solo), sulla contrattazione nazionale e per presentare la nuova piattaforma web della Uilcom Basilicata, domani giovedì 23 Maggio a Potenza (ore 9,30) , presso la sala riunioni GoDesk ci sarà un’ iniziativa della Uilcom Basilicata alla presenza di Salvo Ugliarolo Segretario Generale UILCOM Nazionale. Interverranno Vincenzo Tortorelli Segretario Generale UIL

Basilicata, Giovanni Letterelli Segretario Regionale UILCOM Basilicata e il

gruppo dirigente, nonché delegate e delegati della categoria e della UIL.



Le telecomunicazioni – sottolinea la Uilcom - stanno vivendo da tempo difficoltà nell'alveo di quella che è una mancanza di regole nel nostro Paese e la forte concorrenza che è nata con l'avvio della liberalizzazione. Come sindacato abbiamo necessità di confrontarci e capire soprattutto per la tenuta occupazionale specie in Basilicata. La sfida che la Uilcom-Uil raccoglie e rilancia – sottolinea Letterelli, segretario regionale - è racchiusa in tre parole: rafforzamento della digitalizzazione, formazione di nuove competenze, crescita dell’occupazione specie per le figure specifiche e fortemente richieste. Decisivo è raccordare il Pnrr con gli altri piani strategici, specie il Piano nazionale ICT, coordinare le risorse disponibili per la trasformazione digitale e collegare il centro con le periferie, le esigenze di breve con quelle di lungo periodo.



Come Uil – aggiunge il segretario confederale Vincenzo Tortorelli - pensiamo ad un modello di Regione più Smart, più aperta e recettiva, più nuova e libera di favorire e assecondare l’insieme dei soggetti, tra i quali il mondo dei giovani che si muovono nei contesti larghi delle innovazioni e del digitale. Una regione che usa le tecnologie per una produzione agricola più sostenibile, per il controllo del territorio e dell’ambiente, per valorizzare le proprie eccellenze e sostenere commercio, turismo e internazionalizzazione, per esaltare la vita culturale. In tale prospettiva fondamentale è l’attuazione del Programma Basilicata 30 Mega. Il progetto, in fase di realizzazione, prevede la totale copertura del territorio ed il raggiungimento di 70mila unità immobiliari.