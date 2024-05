La destra montalbanese non brinda per niente su quanto deciso dal Tar di Basilicata lo scorso 8 maggio, in merito al Piano Scolastico Regionale, e che avrebbe danneggiato, secondo l’Amministrazione comunale, parte ricorrente, la città di Montalbano per motivi puramente politici, per noi invece del tutto inesistenti e fuori da ogni logica e buon senso tale accusa (attendiamo di conoscere le motivazioni della sentenza).

Ha fatto solamente notare, invece, alla Giunta comunale e alla sua stessa maggioranza consiliare, come un ricorso alquanto temerario già in partenza si è concluso come era facile prevedere: con una sonora bocciatura.

Lo scrivente Gruppo consiliare di opposizione sin dal primo momento in Consiglio comunale e in tutte le altre sedi istituzionali e non, si è sempre dichiarato contrario ad agire per le vie legali contro il Piano Scolastico Regionale per anno 2024/2025.

Anzi contestando al Presidente della Provincia di Matera, sindaco Marrese, molto confuso in questo periodo, di non aver fatto sino in fondo il proprio dovere, ch’era quello di formularne uno proprio p.s., così come previsto dalle leggi in materia, e tenendo conto anche di quanto previsto dal Decreto Interministeriale nel luglio dello scorso anno, che impone appunto una riduzione dei Dirigenti scolastici tutta Italia, così come anche nella nostra stessa regione.

Non aver voluto decidere, l’Amministrazione provinciale, cioè disertando, ha fatto sì che altri decidessero al suo posto. Buttarla oggi sul piano politico, dimostra, tale comportamento del sindaco Marrese, la assoluta mancanza di senso istituzionale, ma anche poco rispettoso del lavoro dei Giudici Regionali Amministrativi.

Se ritiene che abbia ancora ragione, dopo questo primo pronunciamento, può tranquillamente adire il Consiglio di Stato contro la decisione del Tribunale Amministrativo di Basilicata, ma lo invitiamo nel contempo a farsi carico personalmente, e con la sua giunta comunale, anche delle spese necessarie per il ricorso, affinché tale costo non gravi sulla comunità montalbanese (nonché a rifondere quelle erogate per il ricorso già perso).

Alla luce di quanto è avvenuto, il neo consigliere regionale Marrese farebbe bene a finirla una volta per tutte di ritenersi infantilmente un “perseguitato politico”. E iniziasse a svolgere con maggiore responsabilità il nuovo ruolo, di consigliere di opposizione, che solamente la sua buona stella gli ha riservato.



Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

“ Montalbano- La Città che Vogliamo”