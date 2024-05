Papa Francesco, con forza e convinzione, ha sottolineato che la guerra è un artificio ingannevole, invitando con urgenza gli amministratori a promuovere la pace attraverso una visione condivisa rappresentata dalla 'Carta dell’umano', all’interno dei Consigli Comunali.



La partecipazione della delegazione di Anci Basilicata con il Presidente Andrea Bernardo, il Segretario Gerardo Ceruzzi e di Anci Giovani Basilicata con l’Assessore del Comune di Lavello e Vice Presidente Anci Giovani Basilicata - Valentina Garripoli e l’Assessore del Comune di Bella Samuele Grippa all'importante convegno 'Be Human - World Meeting on Human Fraternity' a Roma, promosso nel 2024 dalla Fondazione Fratelli Tutti, sottolinea l'impegno globale per la costruzione di un mondo più pacifico e inclusivo.



L'evento, che ha riunito una variegata schiera di personalità di spicco a livello internazionale, tra cui insigniti del Premio Nobel, scienziati e autorevoli sindaci come Roberto Gualtieri di Roma e Eric Adams di New York, ha offerto un'importante piattaforma per discutere strategie concrete volte a promuovere la fraternità e la pace in un contesto mondiale segnato da conflitti e ansie diffusi. I partecipanti hanno esplorato queste tematiche attraverso una serie di 12 tavoli tematici, ciascuno focalizzato su specifici ambiti di competenza.



Questo richiamo dovrebbe fungere da monito anche per i nostri amministratori locali, evidenziando l'importanza di una collaborazione costruttiva tra maggioranze e opposizioni per il bene comune. La comunicazione rispettosa e inclusiva emerge come un fondamentale veicolo per promuovere la fratellanza e costruire un tessuto sociale più coeso e solidale.