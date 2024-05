“Sono fiero della Lega che in Basilicata sta mostrando compattezza e maturità. Alle prossime elezioni comunali di Potenza il candidato sindaco della nostra coalizione sarà Francesco Fanelli, vicepresidente e assessore uscente della Regione. Il primo pensiero va all’attuale sindaco, Mario Guarente, per il grande lavoro fatto in città e per la città in anni non facili, se pensiamo che l’intermezzo per nulla gradito è stato costituito dalla pandemia da Covid-19. Ha dato prova di possedere un ammirevole senso di responsabilità nell’interesse del capoluogo e dei suoi cittadini”.



Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.



“Al contempo, abbiamo grande fiducia nelle qualità politiche e amministrative di Fanelli, che si è mostrato coraggioso e vicino alla città, accettando la candidatura. Fraterno amico di Guarente, saprà coglierne il testimone e proporre una visione qualificante di governo cittadino, di concerto con i partiti che lo appoggeranno”.



“Potenza ha bisogno del buongoverno che offrirà la nostra coalizione, composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Italia Viva e Popolari Uniti, e mi auguro dalle forze politiche che compongono il ‘Polo della Responsabilità’. Abbiamo già dimostrato di meritare la riconferma in Regione. Con competenza e umiltà chiediamo ai potentini di rinnovarci la fiducia perché il capoluogo lucano continui a essere amministrato nell’interesse della collettività e con concrete prospettive di sviluppo”.