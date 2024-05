Con Delibera di Giunta Comunale di Potenza numero 130 del 26/04/2024 è stato approvato il Regolamento sulle progressioni verticali. Un atto gravissimo su cui la Uil FPL ha espresso da tempo la propria contrarietà, nonostante in data 8 Febbraio si è riunita la Prima Commissione Consiliare presso il Comune di Potenza per l’audizione sulla richiesta di modificare il Regolamento delle progressioni tra le aree per le procedure in deroga ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, del D. Lgs . N°165/2001, che a parere della scrivente presenta grosse criticità in difformità all’articolo 15 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022. La scrivente rimarca ancora una volta che la rimozione del colloquio solo per alcune categorie è inaccettabile e deve essere esteso a tutte le aree. A tal proposito, ha chiesto di uniformare per tutti la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, cosa che l’Amministrazione Comunale, fino ad oggi, non ha fatto. La UIL FPL, nel corso di tutti gli incontri , si è opposta fermamente durante il Confronto in Delegazione Trattante, verbalizzando la sua posizione, ma purtroppo non è stata ascoltata. Il Regolamento non ha neanche tenuto conto di chi attualmente svolge mansioni superiori, ovvero un (esempio su tutti) gli esperti della Comunicazione che il CCNL Funzioni locali inquadra nell’area dei funzionari; è notorio che questa funzione sono svolte da operatori appartenenti all’area degli istruttori. Inoltre, il Regolamento sulle progressioni in Deroga introduce un sistema poco meritocratico sulla progressione di carriera mettendo in discussione l’esperienza lavorativa che ciascun lavoratore del Comune di Potenza ha acquisito nel tempo. Solo per la progressione tra l’area degli istruttori a quella dei funzionari, per la procedura in deroga, introduce il meccanismo del colloquio. A nulla sono valse le interlocuzioni del Presidente della Commissione, al fine di modificare tale decisione e di tenere conto della varie osservazioni formulate. Infine, la UIL FPL si appella ai Consiglieri COMUNALI di INTERVENIRE chiedendo contestualmente il ritiro immediato in autotutela del Regolamento approvato, tra l’altro, in un periodo bianco pre-elettorale con le Commissioni chiuse per fine consiliatura. La UIL FPL rimarrà a disposizione di tutti quei lavoratori del Comune di Potenza che si sentissero lesi per impugnare gli atti nelle sedi competenti a tutela dei loro diritti.