Si è dimesso l'assessore al bilancio del comune di Atella Angelo Carriero. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso Carriero tramite una nota che riportiamo di seguito.



Alla cortese attenzione Del Sindaco del Comune di Atella(PZ)



Dottor Giuseppe Donato Telesca



Oggetto: dimissioni dalla carica di Assessore comunale.



Caro Giuseppe.



Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di Assessore del Comune di Atella(PZ).



Solo un anno fa mi sono ritrasferito ad Atella, privandomi di continuare a fare lo studente fuori sede a Roma, per scendere in campo al tuo fianco.



Ti ho sempre reputato come il meglio che la società civile atellana potesse scegliere e se tornassi indietro, farei esattamente la stessa scelta.



La mia passione per la cosa pubblica è nota a tutti e fin dalla mia prima adolescenza mi sono fatto promotore di battaglie di sensibilizzazione per il bene comune: poi, alla prima occasione utile, sono sceso in campo per provare a cambiare le cose in prima persona e il risultato elettorale lo conosciamo tutti quale è stato.



Tuttavia, dopo una attenta e ponderata riflessione, sono giunto alla conclusione che il mio percorso all'interno della Giunta debba giungere al termine.



Le ragioni di questa mia scelta sono molteplici e complesse, ma desidero condividerne con te alcune.



In primo luogo, ritengo che il metodo di lavoro adottato fin dall'inizio non sia mai stato in linea con i principi di trasparenza e partecipazione che ho sempre considerato fondamentali.



Ho osservato costantemente una tendenza verso decisioni unilaterali e una gestione delle procedure che, a mio avviso, non rispecchiano lo spirito di collaborazione e di rispetto istituzionale necessario per una amministrazione efficace ed inclusiva.



In secondo luogo, ultimamente mi sono trovato in disaccordo con alcune scelte strategiche che non ritengo le più opportune per il futuro di Atella.