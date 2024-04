In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024, la Corte di Appello di Napoli ha reso noto che per il deposito delle liste di candidati, la Cancelleria della suindicata Corte di Appello sarà ubicata nella Sala Arengario presso il Nuovo Palazzo di Giustizia del Centro Direzionale in Napoli, 1° piano, con ingresso esclusivo da varco di Piazza Porzio, ove sarà predisposta idonea cartellonistica.

Per le predette operazioni la Cancelleria resterà aperta nei giorni 30 aprile e 1º maggio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.