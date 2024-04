Il successo che ha portato alla rielezione del nostro Presidente Bardi e l’ottimo risultato di Forza Italia, in forte crescita in voti e percentuali rispetto al 2019, sono entusiasmanti. Bardi è il Presidente che ha ottenuto tra i maggiori consensi nella storia della nostra Regione e Forza Italia con tre consiglieri eletti diventa, nettamente, la seconda forza politica della coalizione di governo e nella circoscrizione di Potenza raggiunge il 14,5%. Ringrazio innanzitutto i 4.372 elettori - a partire dai miei concittadini di Francavilla che mi hanno rinnovato la stima e l’affetto di sempre - che mi hanno votato e che hanno sostenuto il mio impegno a ricominciare il lavoro interrotto in Regione qualche tempo fa. Sono consensi che mi incoraggiano a svolgere il ruolo di servizio di tutta la comunità regionale e di tutti i territori che è da sempre la mia priorità. La squadra di Forza Italia, forte del consenso di oltre 34 mila lucani, è pronta adesso per il lavoro che l’attende, per proseguire l’azione del Presidente Bardi con quella spinta necessaria ad ascoltare ed interpretare tutte le esigenze delle nostre popolazioni. Ringrazio i vescovi della Basilicata che durante la Visita ad Limina in Vaticano, hanno rivolto un messaggio di felicitazioni al Presidente e ai consiglieri regionali eletti e rispondendo alla loro sollecitazione confermo l’impegno a favore del bene comune della popolazione lucana. Ce la metteremo tutta per assolvere al compito che gli elettori ci hanno affidato riconoscendo in Forza Italia il punto di riferimento, soprattutto responsabile ed affidabile, per l’area moderata, popolare, cattolica e riformista. L’obiettivo centrato di superare il già importante risultato del 2019 ci proietta verso le elezioni europee ed amministrative di giugno a fare ancora meglio con il nuovo traguardo indicato dal segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani di bissare gli ottimi risultati recenti in Abruzzo e adesso in Basilicata e raddoppiare questo risultato alle prossime politiche. Per questo il rinnovo del Consiglio Regionale della Basilicata sull’onda del grande entusiasmo di un partito ricompattato sul nostro territorio esprimendo le migliori energie che hanno già dato prova di impegno, è stata un’ulteriore tappa di crescita del partito fondato da Berlusconi continuando la sua missione per lo sviluppo e la crescita del Paese. I lucani hanno raccolto l’appello di Tajani al voto più utile per il centrodestra riconoscendo a Forza Italia e ai suoi esponenti la capacità dimostrata negli ultimi anni di impegno e di risultati concreti. Adesso tutti a lavoro per il governo della Regione nell’interesse delle nostre popolazioni.