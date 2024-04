Alla presenza del Senatore Maurizio Gasparri stamattina a Francavilla in Sinni Francesco Cupparo, insieme a dirigenti nazionali (Guido Viceconte) e locali (il sindaco Romano Cupparo e il vicesindaco Carmelo Lofiego) di Forza Italia ha incontrato il tessuto produttivo della comunità francavillese. L'abbiamo fatto – spiega Cupparo - entrando nel vivo e toccando con mano la vita delle nostre attività commerciali e questo è stato possibile grazie alla disponibilità del Prêt-à-porter dei fratelli Mele. La partecipazione del sen. Gasparri ha richiamato le conclusioni degli Stati Generali dell'Economia che Forza Italia ha tenuto nei giorni scorsi a Milano rinnovando l’impegno per le imprese e per le attività produttive che in Basilicata hanno grandi potenziali di crescita e di nuova occupazione. Gasparri ha sottolineato che " imprese, fisco e lavoro sono le priorità del piano di Fi per crescere". L'economia è concretamente il vero, unico e primo momento di benessere della persona, delle famiglie e della nazione e vogliamo dare a tutte le imprese che vogliono investire il contributo concreto di Forza Italia. Questa sinergia sarà fondamentale per la crescita del Paese. La crescita e l'investimento privato restano vitali per tutto il Sistema Paese. Per Cupparo l’impresa è e sarà centrale in ogni iniziativa con sempre maggiore attenzione alle problematiche di benessere sociale dei dipendenti fino a un fisco meno opprimente e ai salari che devono essere più alti.