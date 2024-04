“Ricominciamo insieme”: è l’appello al voto di Francesco Cupparo (Fi), già assessore regionale, a chiusura di una campagna elettorale entusiasmante per il calore, l’affetto e la stima che hanno caratterizzato ogni suo incontro sui territori. “So bene che ci sono cittadini che non vorrebbero andare a votare e mi rivolgo prima di tutto a loro perché – dice Cupparo – comprendo i sentimenti di sfiducia e di delusione su quanto si poteva fare di più e meglio, ma deve prevalere la consapevolezza che la prossima legislatura regionale sarà decisiva per realizzare programmi e progetti per il benessere sociale di tutti. Non riconsegniamo la Regione alla sinistra che anche in questa campagna elettorale ha dimostrato di non avere idee chiare sul presente e sul futuro della Basilicata. Nei numerosi incontri con le comunità locali – aggiunge – ho sempre usato toni pacati e proposte concrete partendo dalla mia esperienza da assessore perché, a differenza di altri, ho già dimostrato la responsabilità istituzionale, l’ impegno per risolvere i problemi della comunità regionale e la disponibilità all’ascolto e al confronto con tutti, specie associazioni datoriali e sindacali che sono la democratica espressione della società intermedia. Per questa ragione continuo a chiedere partecipazione a cominciare dal voto che per me rappresenta il sostegno ad un impegno civico e di solidarietà a non lasciare indietro nessuno. Il mio impegno politico si ispira ai valori francescani e si basa su valori per me fondamentali con al centro l’attività di servizio per le nostre comunità. Il mio appello è di ricominciare insieme a costruire ogni opportunità e ogni occasione per uscire da una situazione nazionale ed internazionale difficile segnata dal crescente spopolamento dei nostri paesi, dalle incertezze per le imprese e quindi per ridare fiducia ai giovani, programmare bene, facendo tesoro delle cospicue risorse finanziarie che arriveranno in Basilicata”.