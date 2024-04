“Stasera, a mezzanotte, mi recherò davanti al Palazzo della Regione Basilicata a Potenza e farò una veglia di protesta contro il presidente Bardi che dopo molti giorni non ha ancora risposto alle 10 domande sui problemi della Basilicata che gli ho presentato il 12 aprile scorso. Resterò lì tutta la notte e fino a domattina alle 9.00, ad aspettare che Bardi risponda alle domande che gli ho sottoposto”.



Lo dichiara Yuri Isoldi, candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Basilicata.



“Le campagne elettorali – continua Isoldi - sono un momento democratico di grande valore. In campagna elettorale si sviluppa il confronto tra le varie forze e i candidati in campo e si parla dei programmi politici presentati ai cittadini. Ma il presidente Bardi sfugge, si nasconde e non assolve il suo compito istituzionale di presidente della Regione in carica e di candidato per la riconferma”.



“Perché Bardi non risponde ad un giovane di 36 anni come me che ha deciso di candidarsi e impegnarsi per la sua regione? Ha forse paura di rapportarsi con i giovani? Con questo suo atteggiamento colpisce e offende tutti i giovani lucani e l’intera Basilicata”, conclude il candidato M5S.