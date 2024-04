Sulla Gazzetta del Mezzogiorno oggi torna l'allarme sull'indotto di Stellantis di Melfi, con lavoratori lasciati senza stipendio e il rischio della perdita di centinaia di posti di lavoro.



In questa campagna elettorale abbiamo visto sfilare ministri del governo Meloni solo per prendere in giro la comunità lucana senza dare risposte su nessun problema. Bardi si è limitato ai selfie col ministro Urso, senza neanche partecipare all’incontro su Stellantis.



Questa situazione può mettere in ginocchio Melfi, il Vulture Melfese e di conseguenza l’intera Basilicata.



E mentre Bardi parla di elicotteri per spostarsi da una parte all’altra della regione, i lavoratori restano a piedi.



Di ministri in questa campagna elettorale ne sono scesi tanti in Basilicata ma nessuno, a partire da Bardi, ha un'idea di cosa sarà il polo auto di Melfi tra cinque anni, con quali attività saranno sostituiti i posti di lavoro che verranno meno e quale è il piano per favorirne la riconversione industriale. Rispetto a quella che è una svolta epocale, il passaggio all'elettrico in tempi rapidissimi, quello che la Regione deve negoziare col Governo e con l'Europa è un piano di sostegno, tra incentivi e fiscalità di vantaggio che costruisca alternative occupazionali concrete.



La crisi nell'impianto Stellantis di Melfi rappresenta un nodo significativo nell'industria automobilistica italiana e globale, e noi non ci fermeremo fino a quando non sarà messo al sicuro anche l’ultimo posto di lavoro di Stellantis e del suo indotto.



Il Vulture Melfese è stanco di essere preso in giro. Noi siamo pronti a rappresentarlo in modo degno a partire dalla prossima settimana.







Tania Di Vittorio



Candidata Basilicata Casa Comune per la provincia di Potenza