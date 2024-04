La Voce della Politica

17/04/2024 - Cgil. Trasporti Potenza, inaccettabile che una risorsa sia diventato un problema

La questione del trasporto pubblico nel comune di Potenza vive dinamiche tormentate che mettono sempre più in apprensione sia i lavoratori che gli utenti, facendo passare come problema un servizio che dovrebbe essere una risorsa per una città con caratteristiche urbanistiche...-->continua

17/04/2024 - Convergenza tra Basilicata Casa Comune e Demos

Il progetto Basilicata Casa Comune si rafforza. Dopo l'ingresso di "Basilicata Oltre" e dopo l'avvio di esperienze simili in altre regioni, la convergenza con Demos rende ancor più solido il progetto.



Basilicata Casa Comune, infatti, non ha come orizz...-->continua

17/04/2024 - Cupparo (Fi), la persona al centro di tutto

Negli incontri con le comunità locali in questi ultimi giorni che precedono il voto ho messo al centro quello che per me è un valore fondamentale: la persona prima di tutto. Credo che il compito principale della politica sia quello di sostenere la vita e l’att...-->continua

17/04/2024 - Continua il “buio” nell’area industriale di San Nicola di Melfi

…oltre al “buio” industriale, ovvero delle tante difficoltà e criticità del settore auto e dunque di Melfi, da giorni i lavoratori di San Nicola di Melfi si muovono nel buio anche dal punto di vista della propria mobilità a causa del malfunzionamento/spegnimen...-->continua

17/04/2024 - Basilicata: Giovanni Donzelli (Fdi) domani a Melfi

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia, sarà in Basilicata per la campagna elettorale a sostegno del presidente uscente della giunta regionale, Vito Bardi. L'appuntamento è per domani, 18 aprile, alle ore 11 e...-->continua