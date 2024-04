Negli incontri con le comunità locali in questi ultimi giorni che precedono il voto ho messo al centro quello che per me è un valore fondamentale: la persona prima di tutto. Credo che il compito principale della politica sia quello di sostenere la vita e l’attività delle persone, delle famiglie e delle comunità intermedie. A sostenerlo è Francesco Cupparo (Fi) già assessore regionale. Il mio impegno che si ispira ai valori francescani si basa su valori imprescindibili quali: l’amicizia sincera, che costituisce la base per relazioni autentiche e durature, trascendendo le semplici convenienze politiche; l’uguaglianza, intesa non solo come principio legale ma come impegno quotidiano per garantire pari opportunità a tutti i cittadini; i diritti umani, visti non solo come diritti inalienabili ma anche come bussola morale per ogni decisione politica, assicurando che nessuno venga lasciato indietro; il rispetto reciproco, essenziale per l’unità sociale; la disponibilità, vista come dovere dell’amministratore pubblico, sempre pronto ad ascoltare e agire per il bene comune; e la meritocrazia, fondamentale per promuovere l’eccellenza e l’efficienza all’interno della società. Questi principi sono il fondamento di una comunità coesa e devono guidare la sua visione politica e sociale.

In una situazione difficile come quella attuale, le famiglie - nucleo fondamentale della nostra società - sono anche un prezioso elemento di stabilità sociale ed economica perché si affiancano alle strutture pubbliche compensandone i limiti nell’attuazione delle politiche sociali. La famiglia va dunque difesa, anche perché è fondamentale per le persone più deboli, per gli anziani, per i diversamente abili, per i giovani senza lavoro. Abbiamo un lungo cammino davanti a noi. Un cammino di impegno civile, in cui diritti e doveri si ricongiungono come facce di una stessa medaglia. Per questo la mia idea è quella di un tessuto sociale rafforzato, dove il benessere collettivo è al centro delle politiche, e sfide come lo spopolamento, la fuga dei talenti e le difficoltà che affliggono numerose famiglie vengono affrontate con determinazione. È un invito aperto a tutti i cittadini: rinnovare la fiducia con il voto del 21 e 22 aprile oppure offrire il proprio sostegno per la prima volta, per costruire insieme il domani della Basilicata, un domani solidale.