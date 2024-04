La Voce della Politica

17/04/2024 - Continua il “buio” nell’area industriale di San Nicola di Melfi

…oltre al “buio” industriale, ovvero delle tante difficoltà e criticità del settore auto e dunque di Melfi, da giorni i lavoratori di San Nicola di Melfi si muovono nel buio anche dal punto di vista della propria mobilità a causa del malfunzionamento/spegnimento dell’illumin...-->continua

17/04/2024 - Basilicata: Giovanni Donzelli (Fdi) domani a Melfi

Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia, sarà in Basilicata per la campagna elettorale a sostegno del presidente uscente della giunta regionale, Vito Bardi. L'appuntamento è per domani, 18 aprile, alle ore 11 e...-->continua

17/04/2024 - PD: ELLY SCHLEIN domani a in Basilicata

ELLY SCHLEIN sarà presente in Basilicata il 18 aprile per sostenere la candidatura a presidente della regione di PIERO MARRESE che si svolgeranno il prossimo 21 e 22 Aprile . La segretaria del PD nazionale incontrerà i cittadini nei seguenti orari e luoghi: -->continua

17/04/2024 - Professione Giovani: nuove strategie di Volt per la Lucania

La Lucania, come molte altre regioni italiane, affronta la sfida dello spopolamento, con una crescente emigrazione dei giovani in cerca di opportunità. Questa situazione rappresenta una grave preoccupazione per il futuro e richiede interventi mirati e strateg...-->continua

16/04/2024 - Isoldi (M5S) sottoscrive documento della Rete degli Studenti Medi

“Ho sottoscritto convintamente il documento della Rete degli studenti medi della Basilicata “Rimanere per scelta”. Per me, questa firma va ben oltre un semplice atto formale, rappresenta la conferma di un percorso, di una scelta ponderata e significativa: la s...-->continua