“Ho sottoscritto convintamente il documento della Rete degli studenti medi della Basilicata “Rimanere per scelta”. Per me, questa firma va ben oltre un semplice atto formale, rappresenta la conferma di un percorso, di una scelta ponderata e significativa: la scelta che in prima persona ho fatto, quando ho deciso, dopo il percorso universitario fuori regione, di vivere in Basilicata”.

Così Yuri Isoldi, candidato M5S alle elezioni del 21 e 22 aprile prossimi.

“Sottoscrivere questo documento – continua Isoldi - significa affermare con forza che, in un momento in cui il futuro della nostra regione è modellato dalle decisioni politiche e dalle scelte strategiche, è fondamentale che noi giovani ci alziamo in piedi e diventiamo protagonisti del cambiamento anziché restare semplici spettatori”.

“Condivido in pieno i punti contenuti nel documento e sono sempre più consapevole che non possiamo permetterci di restare in disparte, osservando passivamente mentre altri decidono il destino della nostra regione. Dobbiamo prendere parte attiva al processo decisionale, portando avanti le nostre voci, le nostre istanze, le nostre proposte e reclamare il nostro posto al tavolo delle decisioni. Oggi più che mai, la nostra regione ha bisogno della visione audace dei giovani, della capacità innovativa e della forza trasformativa, capace di superare la stagnazione, sfidare lo status quo e trasformare la Basilicata in un luogo in cui le opportunità non sono solo un sogno lontano, ma una realtà accessibile a tutti”, conclude il candidato del Movimento 5 Stelle.