16/04/2024 - Isoldi (M5S) sottoscrive documento della Rete degli Studenti Medi

“Ho sottoscritto convintamente il documento della Rete degli studenti medi della Basilicata “Rimanere per scelta”. Per me, questa firma va ben oltre un semplice atto formale, rappresenta la conferma di un percorso, di una scelta ponderata e significativa: la scelta che in pr...-->continua

16/04/2024 - Assessore Latronico su azioni governo regionale per Pisticci

"Un progetto di efficientamento energetico per l'abitato di Pisticci per circa 2 milioni di euro; il collettamento della fogna della zona lidi da 7 a 15 milioni; lavori urgenti alla foce del Cavone e la sistemazione delle acque bianche a Marconia per 1.5 milio...-->continua

16/04/2024 - Incontro dei candidati de La Basilicata Possibile ad Avigliano domani 17 Aprile

Giulia Mecca, Porzia Fidanza e Francesco Giuzio - candidati de La Basilicata Possibile alle Elezioni Regionali del 21 e 22 Aprile nella lista AVS-PSI-LBP a sostegno del candidato Presidente Piero Marrese - incontreranno i cittadini in Avigliano presso la Sala...-->continua

16/04/2024 - Prevenzione e medicina territoriale: come risollevare la sanità lucana per Volt

La crisi sanitaria in Lucania degli ultimi anni ha avuto conseguenze disastrose, sia in termini di gestione dei servizi che di offerta degli stessi. I numeri del comparto non lasciano alcuna possibilità di interpretazione e Volt Basilicata, con il candidato P...-->continua

16/04/2024 - Renzi mercoledì prossimo a Potenza per la chiusura della campagna elettorale

Matteo Renzi sarà a Potenza, mercoledì 17 aprile. L’appuntamento è al River Club, in viale del Basento 118 alle ore 17. Il leader di Italia Viva arriverà in Basilicata per la chiusura della campagna elettorale dei candidati di Italia Viva nella lista ‘Orgoglio...-->continua