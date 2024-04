Gli Stati Generali dell'Economia che Forza Italia ha tenuto a Milano rinnovano l段mpegno del partito per le imprese e per le attivit produttive che in Basilicata hanno grandi potenziali di crescita e di nuova occupazione. Lo sostiene Francesco Cupparo (Fi) sottolineando il messaggio dell段niziativa: " imprese, fisco e lavoro sono le priorit del piano di Fi per crescere". L'economia concretamente il vero, unico e primo momento di benessere della persona, delle famiglie e della nazione e vogliamo dare a tutte le imprese che vogliono investire il contributo concreto di Forza Italia. Questa sinergia sar fondamentale per la crescita del Paese. La crescita e l'investimento privato restano vitali per tutto il Sistema Paese. Cupparo ricorda che durante l誕ttivit di assessore alle Attivit Produttive a partire dalle misure straordinarie anti-Covid 19 circa 200 milioni di euro messi a disposizione di tutte le aziende e categorie professionali il sostegno alle piccole e medie imprese, a commercianti, artigiani, operatori turistici non mai venuto meno. Intendo continuare il lavoro interrotto aggiunge sempre con gli stessi principi di sostegno e supporto, insieme alle comunit locali, le amministrazioni comunali, le parti datoriali e sindacali, contribuendo a costruire le opportunit del presente e del futuro, attraverso una visione chiara incisiva e precisa su cosa dovr essere la nostra Basilicata dei prossimi cinque anni. L段mpresa per Forza Italia e sar centrale in ogni iniziativa con sempre maggiore attenzione alle problematiche di benessere sociale dei dipendenti fino a un fisco meno opprimente e ai salari che devono essere pi alti. E inoltre serve un piano strategico per l誕gricoltura.