“Ancora una volta Italia Viva dimostra di stare sui temi e di attuare proposte concrete e fattive per la risoluzione delle criticità. In particolare ci tengo a rivolgere il mio plauso e la mia sentita gratitudine al nostro consigliere provinciale, Filippo Sinisgalli, per la mozione da lui presentata e approvata all’unanimità a sostegno del mondo agricolo lucano”. E’ quanto dichiara l’Assessore comunale delegata all' agricoltura e politiche sociali di Ruvo Del Monte ed esponente provinciale di Italia Viva, Francesca Suozzi che aggiunge: “La mozione ha dato sostanza e voce ai tanti amministratori locali che, da tempo, chiedono agli enti regionali e provinciali, proposte e iniziative concrete per sostenere un comparto sempre più messo in difficoltà dal caro prezzi e da altri fattori". "In particolare la mozione Sinisgalli intende sensibilizzare il Governo regionale e il Governo nazionale al fine di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore agricolo e zootecnico sta vivendo, sostenendo iniziative ed azioni che hanno come obiettivo la tutela dei prezzi e politiche efficaci di promozione e valorizzazione delle nostre produzioni di qualità, inserire maggiori controlli sulle importazioni di derrate extracomunitarie, a tutela della sicurezza alimentare dei cittadini, oltre all’ incentivazione del consumo dei prodotti a chilometro zero, con evidenti riflessi positivi sull’ambiente e sulla conservazione della biodiversità chiedendo, inoltre, misure di mitigazione del costo del carburante”, spiega la Suozzi, .

“Una serie di azioni fattive e concrete - conclude l’assessore di Ruvo del Monte - che mettono al centro la figura cardine dell’agricoltore, cosa che noi amministratori locali chiediamo da tempo, conoscendo bene la realtà dei nostri luoghi che vivono prevalentemente grazie al lavoro infaticabile di numerosi imprenditori agricoli. Dal canto nostro continueremo a sostenere e a incentivare questa mozione facendo da pungolo con gli enti preposti, sempre con la nostra indole di proposta e mai di protesta”.